Сьогодні вранці під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови, з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами.

Трьох постраждалих, яких дістали з-під завалів, госпіталізували.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зокрема, рятувальники дістають з-під завалів не лише людей, а й їх улюбленців. Кличко опублікував фото врятованого кота, який проживав у тому ж будинку.