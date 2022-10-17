Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За словами міського голови, з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами.
Трьох постраждалих, яких дістали з-під завалів, госпіталізували.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зокрема, рятувальники дістають з-під завалів не лише людей, а й їх улюбленців. Кличко опублікував фото врятованого кота, який проживав у тому ж будинку.
- Сьогодні близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух.
- Росіяни атакували центр столиці, Шевченківський район Києва, дронами-камікадзе. Загалом у місті пролунали три вибухи.
- В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи. Ще кілька житлових будинків зазнали ушкоджень. На місці працюють медики.