У Львові внаслідок російської ракетної атаки загинули мати і сестра львівського журналіста Володимира Садового. Ракета влучила в будинок, де вони проживали.

Джерело: депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

“Сьогодні вночі не стало Анастасії Сенів та її мами, Мирослави Садової. Вони – сім’я нашого вартового Володимира Садового – рідна сестра та мама! Ворожа ракета влучила просто у будинок, в якому мешкали загиблі… Мої щирі співчуття, Володю… Уляна Садова. Ми горюємо разом з вами…” — написав чиновник. За його словами, він працював пліч-о-пліч з Володимиром Садовим у медіаресурсі varta1.com.ua. Передумови

Уночі 6 липня російські війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину. Внаслідок атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населені пункти – без світла.

Станом на 15:10 відомо про 40 постраждалих осіб. Ще чотири особи загинули. Сімох осіб вдалося врятувати й евакуювати ще 64 особи. Пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.

​​За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.