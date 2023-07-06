Джерело: депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.
“Сьогодні вночі не стало Анастасії Сенів та її мами, Мирослави Садової. Вони – сім’я нашого вартового Володимира Садового – рідна сестра та мама! Ворожа ракета влучила просто у будинок, в якому мешкали загиблі… Мої щирі співчуття, Володю… Уляна Садова. Ми горюємо разом з вами…” — написав чиновник.
За його словами, він працював пліч-о-пліч з Володимиром Садовим у медіаресурсі varta1.com.ua.
Передумови
Уночі 6 липня російські війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину. Внаслідок атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населені пункти – без світла.
Станом на 15:10 відомо про 40 постраждалих осіб. Ще чотири особи загинули. Сімох осіб вдалося врятувати й евакуювати ще 64 особи. Пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.
За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що під час нічного ракетного удару по Львову було щонайменше 10 зачинених укриттів.
- Очільник Львівської ОВА перепросив за попередньо вказані неточні дані щодо загиблих та назвав остаточну інформацію щодо імен та віку жертв нічної російської атаки на Львів.