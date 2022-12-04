Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері телемарафону.
Через російські атаки щоденно зростає кількість загиблих та поранених.
“За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані”, — заявив Єнін.
Серед загиблих є 461 дитина.
Перший заступник глави МВС зазначив, що росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру України.
Нині відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах України. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Харківській області (112), а у Донецькій та Херсонській областях понад 90. Водночас на Миколаївщині – 82, Запорізькій області – 76 та Луганській – 43.
Раніше за даними інсайдерського джерела президента Маріупольського телебачення Миколи Осиченка, у Маріуполі загинуло понад 100 тисяч осіб. Зазначимо, що цифра загиблих бази Іллічівського моргу сягає 87 000, а Новоазовської прокуратури — 26 700 осіб.
- Незалежна російська соціологічний центр “Левада-центр” (визнана іноземним агентом у РФ) опублікувала дані, згідно з якими 74% відсотки росіян підтримують дії російських військ у війні в Україні. Попри все ще широку підтримку повномасштабного вторгнення, все більше росіян прагнуть початку перемовин.