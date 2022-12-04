Внаслідок російських обстрілів по цивільних об’єктах загинули понад 9 400 мирних жителів. Ще близько 6 800 отримали поранення внаслідок атак.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері телемарафону.

Через російські атаки щоденно зростає кількість загиблих та поранених.

“За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані”, — заявив Єнін.

Серед загиблих є 461 дитина.

Перший заступник глави МВС зазначив, що росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру України.

Нині відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах України. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Харківській області (112), а у Донецькій та Херсонській областях понад 90. Водночас на Миколаївщині – 82, Запорізькій області – 76 та Луганській – 43.

Раніше за даними інсайдерського джерела президента Маріупольського телебачення Миколи Осиченка, у Маріуполі загинуло понад 100 тисяч осіб. Зазначимо, що цифра загиблих бази Іллічівського моргу сягає 87 000, а Новоазовської прокуратури — 26 700 осіб.