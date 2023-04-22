За даними рятувальників внаслідок російського вечірнього обстрілу Харкову 22 квітня загиблих та постраждалих немає.

Про це сказав речник ДСНС Харківщини Євген Василенко у коментарі “Суспільному”.

За його словами, одне з влучань зафіксували на території приватного домоволодіння у Котлярах. Там ракета влучила поблизу гаража, він знищений.

Внаслідок чого пошкоджень зазнали три автівки. Водночас чотири будинки пошкоджені вибуховою хвилею.

Василенко наголосив, що поранених чи загиблих внаслідок ударів РФ по Харкову та передмістю немає.

Ввечері 22 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та Харківському районі. За даними місцевої влади, у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа.

Також у Слобідському та Основ’янському районах міста зафіксоване влучання у цивільну інфраструктуру.