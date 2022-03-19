Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п'ять десятків шкіл на 7 лікарень.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради з посиланням на виступ мера міста Ігоря Терехова.

У місті зруйновано 600 багатоповерхівок, понад 50 шкіл та 7 медичних закладів. Все це відбувалося внаслідок обстрілів, які здійснює російська армія. Також знищено і Харківський художній музей проте, каже Терехов, найвидатніші твори мистецтва з цього музею вдалося врятувати: картини Івана Айвазовського, Іллі Рєпіна та деякі роботи Тараса Шевченка.

Попри постійні обстріли міста з боку ворога, бойовий дух харків’ян залишається на висоті, зауважує Терехов. Міський голова Харкова додав, що у жителів міста зараз не може бути гарного настрою, проте вони не панікують і вірять у перемогу України. Терехов наголосив, що Харків вистоїть, як і вся Україна, а після перемоги України місто буде відбудовано.