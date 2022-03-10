Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.
За уточненими даними, внаслідок авіаудару російської авіації по центру Маріуполя троє осіб загинуло, зокрема — дитина, також 17 людей поранено.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України наразі триває кругова оборона міста Маріуполя. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку.
Також вчора російські військові цілеспрямовано завдавали удар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі. Однак він не був не випадковим. За 4 години до авіаудару глава МЗС РФ Марія Захарова заявила, що там знаходяться нацбати та вогневі позиції.
- Нещодавно окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- Нагадаємо, що внаслідок блокади російськими окупантами в Маріуполі померла дитина. Причиною смерті стало зневоднення.
- Раніше голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація у місті Маріуполь залишається дуже складною. Місто вже на межі гуманітарної катастрофи.