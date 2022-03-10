Відомо, що внаслідок російських обстрілів у Маріуполі загинуло троє цивільних. Серед них дитина.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

За уточненими даними, внаслідок авіаудару російської авіації по центру Маріуполя троє осіб загинуло, зокрема — дитина, також 17 людей поранено.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України наразі триває кругова оборона міста Маріуполя. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку.

Також вчора російські військові цілеспрямовано завдавали удар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі. Однак він не був не випадковим. За 4 години до авіаудару глава МЗС РФ Марія Захарова заявила, що там знаходяться нацбати та вогневі позиції.