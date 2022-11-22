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Внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС – «Укренерго»

Глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що масованими повітряними ударами, найпотужніший з яких стався 15 листопада, росіяни пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні.

Вівторок, 22 листопада 2022, 19:13
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Про це повідомляє “Інтерфакс”.

Так, після останньої атаки в Україні практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій, майже вся теплова та гідрогенерація зазнавала ракетних ударів.

Окрім того, за словами Кудрицького, майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій “Укренерго”.

“Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, на деякі навіть по кілька разів, по три, по п’ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний”, – зазначив він.

Очільник “Укренерго” пояснив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби заживити більшість споживачів, а ще – від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим. Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.

Раніше гендиректор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко зазначив, що попри погану погоду, енергетики зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.

Теги: ГЕС, енергетична інфраструктура, наслідки обстрілів, пошкодження, ТЕС, Укренерго

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