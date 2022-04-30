Російська армія 30 квітня обстріляла житловий квартал Добропілля, що на Донеччині, внаслідок чого 7 осіб отримали поранення.

Про це сповістив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Своїми обстрілами росіяни пошкодили шість житлових будинків, та одне нежитлове приміщення. Ба більше, Кириленко уточнив, що серед поранених є троє дітей.



Внаслідок російських обстрілів житлового кварталу у Добропіллі поранено 7 осіб – Донецька ОВА // 2 фото

Крім того, росіяни вночі завдали авіаудару по школі у Привіллі Черкаської громади. Пошкоджені також сусідні будинки.