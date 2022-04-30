Про це сповістив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Своїми обстрілами росіяни пошкодили шість житлових будинків, та одне нежитлове приміщення. Ба більше, Кириленко уточнив, що серед поранених є троє дітей.
Внаслідок російських обстрілів житлового кварталу у Добропіллі поранено 7 осіб – Донецька ОВА // 2 фото
Крім того, росіяни вночі завдали авіаудару по школі у Привіллі Черкаської громади. Пошкоджені також сусідні будинки.
- Нагадаємо, 29 квітня протягом доби російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Харків, а також населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.
- 28 квітня ввечері РФ завдала ударів по Києву. У Шевченківському районі столиці пролунали потужні вибухи.