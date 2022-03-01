Про це повідомляє сайт Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зазначається, що професор Олег Амосов отримав поранення під час обстрілів 28 лютого, коли війська РФ відкрили вогонь у житлових кварталах Харкова.

Олег Амосов — заслужений діяч науки й техніки України. В університеті був очільником кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту “Інститут державного управління”.

Раніше обіймав посаду першого заступника директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Колеги цінували Олега Амосова за професіоналізм, виваженість, цілеспрямованість та доброзичливість.