Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на свої джерела в поліції та поліція Харківської області у Telegram.
Згідно з повідомленнями, один з загиблих — чоловік вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі, другий вбитий — у цивільному, чиє тіло лежало неподалік. Третя особа — нападник. Як зазначають у поліції, він помер внаслідок поранення під час затримання.
“На місце події прибуло керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження”, — йдеться у повідомленні.
Зараз встановлюються обставини події та особи учасників перестрілки.
Також слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.
- Нагадаємо, що протягом російської окупації 63-річний Василь Йосипович із дружиною 74 дні провели на дачі у передмісті Харкова, звідки росіяни били по місту, зокрема по їхньому будинку на Північній Салтівці. Колишній десантник та чорнобилець не зміг просто спостерігати за цим, тому ночами влаштовував диверсії у тилу окупантів.
- Варто зазначити, що у Харківській області ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населені пункти. У такий спосіб окупанти намагаються утримати займані позиції.