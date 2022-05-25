Сьогодні ввечері, в районі Холодної Гори у Харкові сталася стрілянина. Під час інциденту загинули три особи.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на свої джерела в поліції та поліція Харківської області у Telegram.

Згідно з повідомленнями, один з загиблих — чоловік вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі, другий вбитий — у цивільному, чиє тіло лежало неподалік. Третя особа — нападник. Як зазначають у поліції, він помер внаслідок поранення під час затримання.

“На місце події прибуло керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження”, — йдеться у повідомленні.

Зараз встановлюються обставини події та особи учасників перестрілки.

Також слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.