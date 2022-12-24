24 грудня внаслідок обстрілу Херсонської області постраждало 68 осіб. Водночас 10 осіб загинуло у самому Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину.

Крім того, у Херсоні російська армія вбила 10 людей.

Голова ОВА закликав жителів області евакуюватися в більш безпечні регіони: “Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання”, — додав Янушевич.

Нагадаємо, що вранці російські окупанти відкрили вогонь по Херсону. Окупанти обстріляли центр міста.