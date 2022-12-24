Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
За його словами, станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину.
Крім того, у Херсоні російська армія вбила 10 людей.
Голова ОВА закликав жителів області евакуюватися в більш безпечні регіони: “Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання”, — додав Янушевич.
Нагадаємо, що вранці російські окупанти відкрили вогонь по Херсону. Окупанти обстріляли центр міста.
- Протягом п’ятниці, 23 грудня, війська РФ 74 рази відкривали вогонь по Херсонській області. Багато загиблих та постраждалих. Серед поранених 6-річна дівчинка, її стан тяжкий.
- На тлі російського обстрілу Херсона, де 24 грудня загинули та постраждали цивільні, у Києві скасували сьогоднішній світловий тур швейцарського художника Геррі Хофштеттера.