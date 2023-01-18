У Броварах (Київська область) завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіакатастрофи. Всього загинуло 14 осіб, серед них одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше, та керівництво МВС України.

Про це повідомила ДСНС України.

Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

18 січня о 08:20 сталося падіння гелікоптера ДСНС. Внаслідок цього було пошкоджено дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі.

Загинув екіпаж вертольота й керівництво МВС України. Серед загиблих очільник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович і помічниця міністра Тетяна Шутяк. У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу МВС.

Служба безпеки України виділила кілька версій щодо падіння гелікоптера у Броварах, який летів до однієї з “гарячих” точок.