Про це повідомила ДСНС України.
Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
18 січня о 08:20 сталося падіння гелікоптера ДСНС. Внаслідок цього було пошкоджено дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі.
Загинув екіпаж вертольота й керівництво МВС України. Серед загиблих очільник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович і помічниця міністра Тетяна Шутяк. У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу МВС.
Служба безпеки України виділила кілька версій щодо падіння гелікоптера у Броварах, який летів до однієї з “гарячих” точок.
- Кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. Відтак, він тимчасово виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ України.
- Західні політики висловили співчуття Україні у зв’язку з трагедією у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинуло понад десяток осіб, зокрема керівництво МВС України та діти.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що висловлює співчуття українцям через трагедію у Броварах. Відповідний допис він опублікував українською мовою.