Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Російські окупаційні війська обстріляли підприємство з артилерії. Обстріл відбувся вночі 31 серпня. Кооператив знаходився за межами села Велика Білозерка.
Встановлено, що було близько 10-12 прильотів по об’єктах ферми. Знищено 11 корпусів підприємства і лише три вцілили. Також окупанти знищили доїльний зал і кормоцех.
На фермі перебувало майже дві тисячі корів. Близько половини тварин загинуло, але точна їх кількість ще не встановлена.
Двох працівників поранено. Одного з них госпіталізували у задовільному стані з осколковими ураженнями.
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