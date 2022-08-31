Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Російські окупаційні війська обстріляли підприємство з артилерії. Обстріл відбувся вночі 31 серпня. Кооператив знаходився за межами села Велика Білозерка.

Встановлено, що було близько 10-12 прильотів по об’єктах ферми. Знищено 11 корпусів підприємства і лише три вцілили. Також окупанти знищили доїльний зал і кормоцех.

На фермі перебувало майже дві тисячі корів. Близько половини тварин загинуло, але точна їх кількість ще не встановлена.

Двох працівників поранено. Одного з них госпіталізували у задовільному стані з осколковими ураженнями.