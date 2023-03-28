Внаслідок війни надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень – Міндовкілля

Про це повідомляє Медіацентр Україна – Укрінформ.
Начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля Олександр Ставнійчук зауважив, що за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це – земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси.
Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трлн гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще потрібно підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду”, – пояснив він.
За його словами, у питанні, що стосується шкоди, завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трлн гривень.
Зауважимо, що протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або ж понад 47,6 мільярда доларів.
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