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Внаслідок війни надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень – Міндовкілля

У Міндовкіллі зазначили, що, за попередніми підрахунками, надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень. Нині прийнято та зареєстровано в Мін'юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, котрих завдала довкіллю війна РФ проти України.

Вівторок, 28 березня 2023, 18:30
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Про це повідомляє Медіацентр Україна – Укрінформ.

Начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля Олександр Ставнійчук зауважив, що за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це – земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси.

Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трлн гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще потрібно підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду”, – пояснив він.

За його словами, у питанні, що стосується шкоди, завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трлн гривень.

Зауважимо, що протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або ж понад 47,6 мільярда доларів.

Теги: екологія, збитки від війни, Міндовкілля, надра, наслідки війни, розмір збитків від війни

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