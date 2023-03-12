Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України у багатьох містах на сході Росії значних втрат зазнають етнічні меншини: в Астрахані приблизно 75% жертв складають казахи й татари.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що втрати серед населення Російської Федерації внаслідок війни відрізняються в різних регіонах країни. Найбільші міста за чисельністю населення вважаються Москва та Санкт-Петербург, які залишилися відносно неушкодженими на період війни. Особливо це стосується сімей еліти країни.

Як повідомляється, 21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах глядачів під час промови президента Володимира Путіна про стан нації. Відомо, що в жодної з них діти не служать в армії.

Крім того, додається, що оскільки Міноборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту бойового персоналу, ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства, швидше за все, залишатиметься головною проблемою.