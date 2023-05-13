Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram.
За його словами, постраждали двоє цивільних громадян. Попередньо, йдеться про осколкові поранення та опіки: “Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога”, — додав Труш.
Він зауважив, що є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
На місці вже працюють пожежники, але займання ще не ліквідували повністю. Голова ОВА зауважив, що протягом ночі на місці події перебуватимуть спеціалісти.
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