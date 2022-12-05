Про це повідомляють в пресслужбі НЕК “Укренерго”.
У пресслужбі наголосили, що диспетчери “Укренерго” працюють над утриманням балансу в енергосистемі.
В “Укренерго” закликали залишатись в укриттях, оскільки небезпека ворожих ракетних обстрілів досі триває.
По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.
Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.
Водночас речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.
- По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
- 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.
- #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому Росія стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та чи сталася б війна, якби Росія позбулася ядерної зброї.