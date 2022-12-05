Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Про це повідомляють в пресслужбі НЕК “Укренерго”.

У пресслужбі наголосили, що диспетчери “Укренерго” працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

В “Укренерго” закликали залишатись в укриттях, оскільки небезпека ворожих ракетних обстрілів досі триває.

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.

Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.

Водночас речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.