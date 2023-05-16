Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. Минулося без постраждалих.
Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції “ДТЕК Енерго” були атаковані 33 рази.
Зазначимо, що вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.
Атаку на Україну російські окупанти розпочали близько 3:30, випустивши 18 ракет повітряного, морського та наземного базування одразу із трьох напрямків – північного, південного та східного.
Зокрема із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.
Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу “Shahed-136/131”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10”, “SuperCam”. Усі – знищено.
Тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів Протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів.
- Під час нічного масованого обстрілу російськими загарбниками влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Однак є часткові відключення електроенергії у шести областях України.
- Вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.
- Цієї ночі, 16 травня, під час чергового ракетного обстрілу України, окупанти випустили, зокрема, 6 ракет типу “Кинджал”. Всі вони летіли на Київ.