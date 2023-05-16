Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів російських загарбників знову зазнала пошкоджень одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго".

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. Минулося без постраждалих.

Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції “ДТЕК Енерго” були атаковані 33 рази.

Зазначимо, що вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.

Атаку на Україну російські окупанти розпочали близько 3:30, випустивши 18 ракет повітряного, морського та наземного базування одразу із трьох напрямків – північного, південного та східного.

Зокрема із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.

Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу “Shahed-136/131”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10”, “SuperCam”. Усі – знищено.

Тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів Протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів.