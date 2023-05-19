Джерело: ДТЕК.

Відтак сьогодні вдень внаслідок обстрілів з боку Росії пошкоджено магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС “ДТЕК Енерго”.

Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з “Укренерго”.

У травні генеруючі підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані тричі, а з вересня минулого року – 33 рази.

Зазначимо, що у ніч на 19 травня російські загарбники завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Внаслідок ворожих атак знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

На Львівщині через падіння уламків ударного безпілотника частково знеструмлено один населений пункт.

У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області.

На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Минулося без постраждалих.

Внаслідок попередніх ворожих обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.