Джерело: ДТЕК.
Відтак сьогодні вдень внаслідок обстрілів з боку Росії пошкоджено магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС “ДТЕК Енерго”.
Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з “Укренерго”.
У травні генеруючі підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані тричі, а з вересня минулого року – 33 рази.
Зазначимо, що у ніч на 19 травня російські загарбники завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Внаслідок ворожих атак знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
На Львівщині через падіння уламків ударного безпілотника частково знеструмлено один населений пункт.
У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області.
На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Минулося без постраждалих.
Внаслідок попередніх ворожих обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
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