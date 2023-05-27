Станом на 27 травня дефіцит електроенергії відсутній, проте через атаки РФ – без світла залишається частина споживачів у 6 областях України.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових територій. Через обстріл у Донецькій області було знеструмлено 26 населених пунктів. Без електропостачання – дві шахти.

Без світла також залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для 21 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

Загалом енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній. Обмеження для побутових споживачів не плануються.

За даними Міненерго, імпорт електроенергії на поточну добу складе: зі Словаччини – від 60 МВт до 315 МВт, з Молдови – від 2 МВт до 307 МВт. Експорту немає.

Зокрема, стабільно зростають запаси блакитного палива – обсяг природного газу у сховищах складає вже понад 9,4 мільярда кубометрів.