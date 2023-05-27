Джерело: Міністерство енергетики України.
Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових територій. Через обстріл у Донецькій області було знеструмлено 26 населених пунктів. Без електропостачання – дві шахти.
Без світла також залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для 21 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.
Загалом енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній. Обмеження для побутових споживачів не плануються.
За даними Міненерго, імпорт електроенергії на поточну добу складе: зі Словаччини – від 60 МВт до 315 МВт, з Молдови – від 2 МВт до 307 МВт. Експорту немає.
Зокрема, стабільно зростають запаси блакитного палива – обсяг природного газу у сховищах складає вже понад 9,4 мільярда кубометрів.
- В енергосистемі України зараз фіксується певний дефіцит потужності, проте обмежувати споживання електроенергії наразі не планують.
- Держкомпанія “Укргідроенерго” змушена скорочувати фінансування всіх програм з відновлення пошкоджених станцій через нестачу коштів.
- У Головному управлінні розвідки України заявили, що протягом найближчих годин росіяни готують масштабну провокацію, імітуючи аварію на Запорізькій атомній електростанції.