Внаслідок чергової атаки РФ знеструмлено 5 населених пунктів у Донецькій області, зокрема зафіксовані аварійні відключення електроенергії у Києві.

Джерело: Міністерства енергетики України.

Вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну. Ворог завдав масованого удару дронами по північних областях країни, зокрема по Київщині. Однак пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

У Донецькій області через обстріл РФ знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи.

У Миколаївській області через несприятливі погодні умови знеструмлено 6 населених пунктів, більше тисячі споживачів без світла. Тривають відновлювальні роботи. Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.

За даними Міненерго, експорт електроенергії не планується. Імпорт з Молдови та Словаччини становить понад 200 МВт.

Також триває ремонтна кампанія об’єктів генерації та мережевої інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Водночас обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно.