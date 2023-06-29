Через ворожі обстріли без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Також знеструмлено дві шахти, усіх шахтарів виведено на поверхню.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Станом на 29 червня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Комерційний експорт та імпорт електроенергії минулої доби не відбувався.

Однак, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За минулу добу заживлено понад 13 тисяч споживачів.

Внаслідок грозового шторму, який пройшов Україною, та викликаних ним технологічних порушень, без світла тимчасово залишалися споживачі в кількох областях. У Дніпропетровській області знеструмлювалися 64 населених пункти, у Донецькій – 17, Київській – 9 населених пунктів, у Києві – понад 5 тисяч споживачів.

Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.