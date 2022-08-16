Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

РосЗМІ, посилаючись на так званого “голову” Криму Сергія Аксьонова повідомило, що внаслідок вибухів на складі боєзапасів у селі Майське, пошкодження отримала залізниця Джанкойського району.

Через цей участок залізниці, зокрема, на територію окупованого півострова в’їжджали потяги з Росії.

Однак зараз, заявив Аксьонов, маршрути потягів, які курсували з РФ до Криму через Джанкойську залізницю, буде змінено.

Також пропагандисти ТАСС опублікували кадри з пожежі на трансформаторній підстанції, яка сьогодні також виникла у Джанкої. Що стало причиною пожежі невідомо, однак окупаційна влада запевнила, що детонація на складі боєзапасів та пожежа на підстанції  –  це “дві різні НП”.

ДОВІДКА: Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.

Згодом у Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.