Внаслідок сьогоднішніх вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна "влада" Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

РосЗМІ, посилаючись на так званого “голову” Криму Сергія Аксьонова повідомило, що внаслідок вибухів на складі боєзапасів у селі Майське, пошкодження отримала залізниця Джанкойського району.

Через цей участок залізниці, зокрема, на територію окупованого півострова в’їжджали потяги з Росії.

Однак зараз, заявив Аксьонов, маршрути потягів, які курсували з РФ до Криму через Джанкойську залізницю, буде змінено.

Також пропагандисти ТАСС опублікували кадри з пожежі на трансформаторній підстанції, яка сьогодні також виникла у Джанкої. Що стало причиною пожежі невідомо, однак окупаційна влада запевнила, що детонація на складі боєзапасів та пожежа на підстанції – це “дві різні НП”.

ДОВІДКА: Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.

Згодом у Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.