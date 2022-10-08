За даними Слідчого комітету РФ внаслідок вибуху на Кримському мості загинуло троє осіб.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Зазначається, що за попередніми даними унаслідок вибуху на Кримському мості загинуло троє осіб.

У Слідчому комітеті Росії додали, що на Кримському мості загинули пасажири, які їхали у легковому авто поруч з вантажівкою, яка вибухнула.

В СК РФ зауважили, що з моря вже дістали тіла загиблих чоловіка та жінки.

Також росЗМІ повідомляють, що слідчі вже встановили дані про вантажівку, яка вибухнула на мосту. Власником вантажівки виявився мешканець Краснодарського краю Росії.

“За місцем його проживання розпочаті слідчі дії”, – повідомили в СК РФ.