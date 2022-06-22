Троє військовослужбовців РФ та цивільний фахівець загинули внаслідок детонації боєприпасу на складі у Володимирській області Росії.

Про це повідомляє пропагандистська агенція “Интефакс” з посиланням на військових РФ.

22 червня під час проведення розвантажувально-вантажних робіт на території сховища боєприпасів у Володимирській області сталася мимовільна детонація боєприпасу. Внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців та один цивільний спеціаліст.

Як зазначається у повідомленні, пожежу, що виникла в сховищі, загасили. Загрози іншим об’єктам і прилеглим населеним пунктам немає. Наразі росіяни встановлюють обставини події.