Про це повідомляє пропагандистська агенція “Интефакс” з посиланням на військових РФ.
22 червня під час проведення розвантажувально-вантажних робіт на території сховища боєприпасів у Володимирській області сталася мимовільна детонація боєприпасу. Внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців та один цивільний спеціаліст.
Як зазначається у повідомленні, пожежу, що виникла в сховищі, загасили. Загрози іншим об’єктам і прилеглим населеним пунктам немає. Наразі росіяни встановлюють обставини події.
- Раніше у Курській області РФ частково обвалився залізничний міст. Аварія сталася близько 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір.
- Нагадаємо, що в Росії впевнені, що ЗСУ “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.
- Також стверджувалося про “ворожу атаку” на спиртзавод у селищі Тьоткіне, а також про обстріл прикордонного села Олексіївка.