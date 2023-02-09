Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі досі тривають.
“Четверо загиблих (усі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці”, – зазначив міський голова столиці.
Він також додав, що зараз рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м.
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