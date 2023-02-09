Сьогодні, 9 лютого, в одному з районів Києва на території колишнього заводу стався вибух, внаслідок чого загинуло четверо осіб.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі досі тривають.

“Четверо загиблих (усі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці”, – зазначив міський голова столиці.

Він також додав, що зараз рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м.