У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередили, що внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 до березня можуть померти ще 500 тисяч осіб, які проживають на території країн Європейського союзу.

Про це повідомляє ВВС.

На думку регіонального директора ВООЗ доктора Ханса Клюге, така кількість смертей можлива в разі, якщо не буде ухвалено рішення щодо нових жорстких епідеміологічних обмежень.

“Коронавірус знову став причиною смертності номер один в нашому регіоні… Але ми знаємо, що робити, аби боротися з хворобою”, – пояснив Клюге.

Серед першочергових заходів — обов’язкове носіння захисних масок.

При цьому, на його думку, говорити про примусову чи обов’язкову вакцинацію не варто. Це можна розглядати лише як “останній метод боротьби”, оскільки лише вчасно зроблені щеплення можуть запобігти поширенню вірусу, а в нинішній ситуації спричиняють лише “правові та цивільні дебати”.

Важливо, що заява Клюге з’явилася після того, як кілька європейських країн повідомили про рекордно високий рівень зараження коронавірусом та про введення часткового чи повного локдауну. Приміром, Австрія стала першою країною Європи, де вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою. Правило почне діяти в лютому.