Станом на 25 лютого 2023 року, через збройну агресію РФ в Україні, збитків зазнали 1 322 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина – 505 об'єктів – повністю зруйновані.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Водночас за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, більша частина з яких припадає на Донеччину (33 одиниці, або 65%) та Харківщину (9 одиниць, або 18%).

За даними Мінкульту, загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи й коледжі) на території 199 ТГ (13,5%) у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%) Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (29%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 623;

бібліотеки – 508;

музеї та галереї – 69;

театри та філармонії – 22;

заклади мистецької освіти – 100.

У відомстві зауважили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

“Наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, – наголосили у Мінкульті.