Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Водночас за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, більша частина з яких припадає на Донеччину (33 одиниці, або 65%) та Харківщину (9 одиниць, або 18%).
За даними Мінкульту, загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.
Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи й коледжі) на території 199 ТГ (13,5%) у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%) Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (29%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 623;
- бібліотеки – 508;
- музеї та галереї – 69;
- театри та філармонії – 22;
- заклади мистецької освіти – 100.
У відомстві зауважили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.
“Наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, – наголосили у Мінкульті.
- Станом на 25 грудня 2022 року, через російську агресію в Україні збитків зазнали 1 189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів – повністю зруйновано.
- За попередніми підрахунками, пошкодження російськими військами спортивної інфраструктури України оцінюються у 250 мільйонів доларів.
- За час повномасштабної російсько-української війни війська окупантів пошкодили понад 27 000 об’єктів інфраструктури у Київській області, з яких близько 24 тисячі – це житлові будинки.