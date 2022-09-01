Сьогодні, вперше в історії незалежної України, навчальний рік розпочинається в умовах воєнного стану. Станом на 1 вересня 2022 року, 270 закладів освіти повністю зруйновано.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Як зазначають у МЗС, через дії РФ далеко не у всіх навчальних закладах відбудуться заняття, і не всі діти зможуть піти в школи.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від бомбардувань та обстрілів постраждали 2 405 закладів освіти, 270 з них зруйновано повністю.

Окрім цього, 380 дітей загинуло, ще 736 зазнали поранень внаслідок дій російської армії.

Наголошується, що Україна має численні факти та докази того, що російські війська руйнують школи та університети, дитсадки й дитячі будинки: “Такі дії РФ є злочинами. За кожен з них Росія нестиме відповідальність”,— йдеться в повідомленні.