Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Як зазначають у МЗС, через дії РФ далеко не у всіх навчальних закладах відбудуться заняття, і не всі діти зможуть піти в школи.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від бомбардувань та обстрілів постраждали 2 405 закладів освіти, 270 з них зруйновано повністю.
Окрім цього, 380 дітей загинуло, ще 736 зазнали поранень внаслідок дій російської армії.
Наголошується, що Україна має численні факти та докази того, що російські війська руйнують школи та університети, дитсадки й дитячі будинки: “Такі дії РФ є злочинами. За кожен з них Росія нестиме відповідальність”,— йдеться в повідомленні.
- 1 вересня в Україні відзначають День знань. З нагоди свята низка українських політиків привітали школярів та студентів.
- 1 вересня в Україні та низці інших країн відзначають День знань, а у світі – День пам’яті початку Другої світової війни. За церковним календарем сьогодні день Андрія Стратилата Таврійського.
- Дружина президента Олена Зеленська відвідала Бучу на Київщині, де взяла участь у презентації проєкту нового підприємства – фабрики-кухні. Це частина розпочатої ще до російського нападу реформи шкільного харчування.