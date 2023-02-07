Про це повідомило Corriere della Sera.
За словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, зрушила аравійська плита.
“Аравійська плита зрушила приблизно на 3 метри в напрямку північний схід-південний захід стосовно Анатолійської плити. Ми говоримо про структуру в прикордонній зоні між цим світом, Аравійською плитою та Анатолійською плитою”, — заявив він.
Він додав, що розлом стався “за кілька десятків секунд”. Загальна величина розлому склала понад 150 кілометрів.
За словами Дольоні, переміщення плит це як “якби Туреччина зрушила на південний захід”.
- За останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу, який напередодні сколихнув Туреччину та Сирію, зросла до майже 5 000 осіб.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.
- Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні землетруси можуть статися, зокрема, як у Києві, так і в Криму.
- 6 лютого у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.