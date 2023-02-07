Через землетрус у Туреччині сталося геологічного зрушення, внаслідок чого літосферні плити перемістилися на три метри.

Про це повідомило Corriere della Sera.

За словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, зрушила аравійська плита.

“Аравійська плита зрушила приблизно на 3 метри в напрямку північний схід-південний захід стосовно Анатолійської плити. Ми говоримо про структуру в прикордонній зоні між цим світом, Аравійською плитою та Анатолійською плитою”, — заявив він.

Він додав, що розлом стався “за кілька десятків секунд”. Загальна величина розлому склала понад 150 кілометрів.

За словами Дольоні, переміщення плит це як “якби Туреччина зрушила на південний захід”.