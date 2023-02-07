Про це повідомило Corriere della Sera.

За словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, зрушилась аравійська плита.

“Аравійська плита зрушила приблизно на 3 метри в напрямку північний схід – південний захід стосовно Анатолійської плити. Ми говоримо про структуру в прикордонній зоні між Аравійською та Анатолійською плитою”, – заявив він.

Фото: Corriere della Sera

Він додав, що розлом стався “за кілька десятків секунд”. Загальна величина розлому склала понад 150 кілометрів.

За словами Дольоні, переміщення плит – це як “якби Туреччина зрушила на південний захід”.