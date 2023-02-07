Через землетрус у Туреччині сталося геологічне зрушення, внаслідок чого літосферні плити змістилися на три метри.

Про це повідомило Corriere della Sera.

За словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, зрушилась аравійська плита.

“Аравійська плита зрушила приблизно на 3 метри в напрямку північний схід – південний захід стосовно Анатолійської плити. Ми говоримо про структуру в прикордонній зоні між Аравійською та Анатолійською плитою”, – заявив він.

Він додав, що розлом стався “за кілька десятків секунд”. Загальна величина розлому склала понад 150 кілометрів.

За словами Дольоні, переміщення плит – це як “якби Туреччина зрушила на південний захід”.