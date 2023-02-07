Про це повідомило Corriere della Sera.
За словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, зрушилась аравійська плита.
“Аравійська плита зрушила приблизно на 3 метри в напрямку північний схід – південний захід стосовно Анатолійської плити. Ми говоримо про структуру в прикордонній зоні між Аравійською та Анатолійською плитою”, – заявив він.
Він додав, що розлом стався “за кілька десятків секунд”. Загальна величина розлому склала понад 150 кілометрів.
За словами Дольоні, переміщення плит – це як “якби Туреччина зрушила на південний захід”.
- За останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу, який напередодні сколихнув Туреччину та Сирію, зросла до майже 5 000 осіб.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.
- Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні землетруси можуть статися, зокрема, як у Києві, так і в Криму.
- 6 лютого у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.