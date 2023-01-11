Погодні умови на Філіппінах минулого року спричинили стрімке зростання ціни на цибулю. Її додають майже у кожну страву, якою харчується місцеве населення, через що дефіцит відчувається особливо гостро. На тлі подорожчання в країні вже зафіксовані випадки контрабанди.

Про це повідомляє CNN.

Роздрібні ціни на червону цибулю останніми днями злетіли до 600 песо (11 доларів США) за кілограм на ринках Маніли, що, на думку місцевих економістів, робить філіппінську цибулю найдорожчою у світі.

Зауважимо, що ще 4 місяці тому кіло цибулі коштувало від 120 песо до 170 песо.

Підвищення цін сталося після того, як у 2022 на Філіппінах сталася серія супертайфунів, які завдали шкоди посівам на десятки мільярдів песо.

Країна останніми місяцями бореться зі стрімкою інфляцією: споживчі ціни підскочили на 8,1% у грудні, досягнувши 14-річного максимуму.

Тому, нещодавно Митне бюро Філіппін запобігло великим спробам контрабанди. Минулого тижня його співробітники перехопили незаконне вивезення партій цибулі на суму 17 мільйонів песо. Дефіцит стає причиною для спекуляцій цінами. До прикладу, фермери ігнорують рекомендовану роздрібну ціну 250 песо.

Владі Філіппін наразі вивчає можливість імпорту цибулі, щоби збільшити обмежену пропозицію та знизити надмірно високі ціни. Як мінімум це дозволить стабілізувати ситуацію до початку місцевого сезону збирання врожаю цибулі, яка розпочнеться за кілька тижнів, і, як очікується, досягне свого піка в лютому.