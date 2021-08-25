15 людей загинули внаслідок зсувів, які виникли в штаті Меріда на заході Венесуели після проливних дощів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Вулиці в гірських селах перетворилися в бурхливі потоки після проливних дощів, що обрушилися на Анди.

На кадрах, зроблених місцевими жителями, видно, як потоки води змітають з дороги автомобілі, а по брудних вулицях розкидані валуни.

Більшість загиблих було зафіксовано в місті Товар, де річка Мокотіес вийшла з берегів після кількох годин дощу.

Офіційні особи заявили, що електростанція в Товарі також була пошкоджена, і у мешканців не було ні електрики, ні телефонного зв’язку.

Долина Мокотіес не в перший раз піддається смертельним зсувам. У 2005 році більше 40 людей загинули і десятки пропали безвісти в цьому районі через розлив кількох річок.

#24Agos.Video de como quedó la entrada a Tovar.. Imágenes de un habitante de la zona. pic.twitter.com/BG7WBqRyXW — Leonardo León (@leoperiodista) August 25, 2021