Про це повідомили в прес-центрі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Повідомляється, що станом на 20 лютого в Китаї були підтверджені 74 675 випадків зараження новим коронавірусом. 2121 хворий загинув. Проте, ВООЗ зауважує, що спостерігається зменшення нових випадків захворювання.

“Дані з Китаю продовжують показувати зниження нових випадків. Ще раз, ми натхнені цією тенденцією, але зараз не час для самозаспокоєння”, — зазначив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За межами Китаю зареєстровано вже понад одну тисячу випадків захворювання.

“За межами Китаю наразі зареєстровано 1076 випадків захворювання COVID19 в 26 країнах з сімома смертями”, — додав Тедрос Аданом Гебреісус.

Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.