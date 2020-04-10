Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Відзначається, що на засіданні Ради будуть розглянуті наступні законопроєкти:

1) про національну інфраструктуру геопросторових даних;

2) про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;

3) про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних захворювань (про перешкоджання поширенню пандемії коронавірусу)”;

4) про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за підпали сухої трави);

5) про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України”;

6) про внесення змін до розділу XI “Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу щодо розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину;

7) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

8) про скасування рішення від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.