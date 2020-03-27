Стали відомі дата проведення позачергового засідання Верховної Ради та питання, які будуть розглянуті на сесії.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Увечері в п’ятницю, 27 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з депутатською фракцією “Слуги народу”. Під час зустрічі було обговорено майбутнє позачергове засідання парламенту, яке, як передбачається, пройде в понеділок, 30 березня, а також питання порядку денного цього засідання.

На зустрічі Зеленський повідомив нардепам, що заплановане засідання — це не останнє за час пандемії COVID-19, оскільки є необхідно розглянути ряд законопроєктів, пов’язаних з підтримкою економіки України в умовах пандемії коронавірусу. У зв’язку з цим президент запропонував народним депутатам працювати дистанційно.

За підсумками наради народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук поінформувала в Facebook про деталі зустрічі, і про те, які питання було вирішено розглянути на позачерговому засіданні.

Вона зазначила, що можливість оголошення дефолту не розглядається. Тому питання, які будуть розглянуті на засіданні, спрямовані на стабілізацію економічної ситуації без цього кроку.

“Простих рішень ні в кого немає і не буде. Але є ті, хто вважає, що простим рішенням для України може бути дефолт. І це величезна помилка. Тому що криза врешті решт мине, і ми зможемо відновити зростання. А дефолт відкине нас років на 10 назад. У фракції це добре розуміють і такий варіант навіть не розглядається”, — підкреслила вона.

Так, на засіданні будуть розглянуті законопроєкти, прийняття яких є умовою для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і Світовим Банком, підтримки яких країна потребує.

Йдеться, зокрема, про урядовий законопроєкт про банки, відомий як “антиколомойский”, оскільки запропоновані ним зміни унеможливлюють повернення націоналізованого банку його колишнім власникам.

Також буде розглянуто законопроєкт про відкриття ринку сільськогосподарських земель. В ОПУ повідомили, що на зустрічі з фракцією президент погодив з депутатами підтримку законопроєкту за умови відмови від продажу землі, що перебуває в державній власності, і зменшення концентрації для однієї людини.

Кравчук уточнила, що закон про ринок землі запропоновано прийняти в наступних параметрах, які підтримують міжнародні кредитори:

він набуватиме чинності з 1 липня 2021, “коли посткоронавірусна паніка спаде та всі повернуться до нормального життя”;

перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи — громадяни України та не більше ніж 100 гектарів в одні руки;

після цього — наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше ніж 10 тис. гектарів в одні руки;

землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки);

питання про продаж землі іноземним фізичним та юридичним особам буде вирішено після референдуму.

Крім цього, парламент має намір розглянути:

“пакет антикризових заходів” (депутатський законопроєкт, який зараз фіналізується в комітеті з питань економічного розвитку, що стосується економічних стимулів, податкового послаблення для бізнесу та соціальної підтримки для незахищених громадян);

(депутатський законопроєкт, який зараз фіналізується в комітеті з питань економічного розвитку, що стосується економічних стимулів, податкового послаблення для бізнесу та соціальної підтримки для незахищених громадян); законопроєкт про медични “офф-лейбли” (лікарські засоби, які застосовуються не так, як зазначено в описі) та посилення відповідальності спекулянтів в сфері продажів медичних засобів.

Крім цього, Кравчук повідомила, що не виключено, що на найближчому позачерговому засіданні будуть розглянуті кадрові питання.

Одночасно з цим робоча група парламенту і КМУ допрацьовує урядові законопроєкти про створення Стабілізаційного фонду та пропозицію щодо секвестру бюджету.

“У тому вигляді, в якому Мінфін вніс перше речення, секвестр не проводитиметься”, — запевнила нардеп.