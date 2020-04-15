Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР на четвер, 16 квітня.

Про це поінформували в прес-службі Парламенту.

Засідання відбудеться о 13:00.

“Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13:00 16 квітня 2020 року”, – йдеться в розпорядженні.

На засіданні планується розглянути такі питання:

• законопроєкт № 0034 про ратифікацію Угоди про грант фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт “Вища освіта України”);

• законопроєкт № 1043 про внесення змін до регламенту Ради “щодо протидії зловживанням правом нардепів у ході законодавчої процедури”;

• законопроєкт № 2653 про внесення змін до закону “Про місцеве самоврядування в Україні” (наділяє Кабмін правом визначати адміністративні центри та території ОТО (територіальних громад), а також подавати пропозиції про створення та ліквідацію районів);

• законопроєкт № 2654 про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж;

• законопроєкт № 2398-д про оборонні закупівлі.

Варто відзначити, що це буде вже друге позачергове засідання Верховної Ради на цьому тижні. Попереднє відбулося в понеділок, 13 квітня.