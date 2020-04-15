Про це поінформували в прес-службі Парламенту.
Засідання відбудеться о 13:00.
“Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13:00 16 квітня 2020 року”, – йдеться в розпорядженні.
На засіданні планується розглянути такі питання:
• законопроєкт № 0034 про ратифікацію Угоди про грант фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт “Вища освіта України”);
• законопроєкт № 1043 про внесення змін до регламенту Ради “щодо протидії зловживанням правом нардепів у ході законодавчої процедури”;
• законопроєкт № 2653 про внесення змін до закону “Про місцеве самоврядування в Україні” (наділяє Кабмін правом визначати адміністративні центри та території ОТО (територіальних громад), а також подавати пропозиції про створення та ліквідацію районів);
• законопроєкт № 2654 про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж;
• законопроєкт № 2398-д про оборонні закупівлі.
Варто відзначити, що це буде вже друге позачергове засідання Верховної Ради на цьому тижні. Попереднє відбулося в понеділок, 13 квітня.
- Раніше #Букви з посиланням на джерела повідомляли, що наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер о 13:00, і на нього винесуть законопроєкт, що стосується законодавчого спаму.