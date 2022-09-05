5 вересня, у Міжнародний день благодійності, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прозвітував про волонтерські діяльність. За шість місяців широкомасштабного вторгнення РФ Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже у $46 млн.

Про це він зазначив під час свого виступу.

Політик розповів куди спрямували кошти, а також анонсував нові масштабні закупівлі для фронту.

“З 24 лютого ми зосередили свої зусилля на трьох напрямках. У парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. Ще один пріоритет – зміцнення міжнародної підтримки України. І найголовніше – зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки та безпілотників для ЗСУ”, – пояснив Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що починали з оснащення всім необхідним батальйонів київської тероборони. На початку весни не було нічого – ні бронежилетів, ні касок, форми і навіть білизни, нагадав політик.

Усе, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали: ручні кулемети, гранати, радіостанції.

За його словами, для медичного забезпечення у війська передали аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої.

Порошенко також нагадав, що броня на фронті потрібна скрізь, адже це ключ до контрнаступу і очищенню наших земель від ворога.

“Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки – всі це механізми і коліщатка нашого наступу і перемоги”, – зазначив лідер “ЄС”.

Окрім цього, Порошенко наголосив, що пріоритетом є оснащення ЗСУ сучасною технікою – безпілотниками і військовими роботами.

80% проєктів постачання техніки у ЗСУ непублічні з огляду на питання безпеки – зауважив журналіст та громадський активіст Віталій Гайдукевич. Він також зазначив, що 46 млн доларів, які спрямовані на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами, – це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.

Петро Порошенко подякував усім, хто перераховує кошти на підтримку армії, і наголосив, що доля України, доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Долучитися до підтримки ЗСУ можна на сайті ГО “Справа Громад”.