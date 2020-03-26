Про це повідомила сьогодні під час брифінгу тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
“Якщо ми повертаємося в травні за шкільні парти, це означатиме, що в травні буде проходити пробне ЗНО, а основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться орієнтовно в 20-х – після 20-х чисел червня. Якщо ж ми не повернемося за шкільні парти в травні, а повернемося в червні, то ми теж зможемо організувати пробне ЗНО в межах червня місяця, до старту основної сесії”, – зазначила Мандзій.
Вона наголосила, що ЗНО в 2020 році обов’язково відбудеться, але все залежить від термінів завершення карантину.
Так, якщо карантинні заходи затягнуться, то в Міносвіти готові організувати ЗНО навіть у серпні. У міністерства є кілька варіантів проведення оцінювання та вступної кампанії.
“У будь-якому випадку ми і в липні, і в серпні зможемо здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО. Ми готові розпочати ЗНО в червні, ми готові розпочати його в липні, і ми готові розпочати навіть у середині серпня. Якщо ми готові розпочати його в середині серпня, то закінчиться процедура ЗНО та (будуть отримані, – ред.) результати в середині вересня”, – пояснила Мандзій.
За її словами, за таких умов вступна кампанія до закладіва вищої освіти “завершиться до середини жовтня”.
Варто зазначити, що 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит.
(На відео – з 3:30 та 10:14)
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- Після цього Міністерство освіти і науки заявило, що через продовження карантину (до 24 квітня) змінить терміни вступної кампанії й дату проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
- Навчальний рік в українських школах завершиться 1 липня, як це передбачено законодавством, але не для випускників 11-х класів.