Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні може відбутися в 20-х числах червня, якщо карантин триватиме до 24 квітня, і учні ще встигнуть повернутися за парти.

Про це повідомила сьогодні під час брифінгу тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

“Якщо ми повертаємося в травні за шкільні парти, це означатиме, що в травні буде проходити пробне ЗНО, а основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться орієнтовно в 20-х – після 20-х чисел червня. Якщо ж ми не повернемося за шкільні парти в травні, а повернемося в червні, то ми теж зможемо організувати пробне ЗНО в межах червня місяця, до старту основної сесії”, – зазначила Мандзій.

Вона наголосила, що ЗНО в 2020 році обов’язково відбудеться, але все залежить від термінів завершення карантину.

Так, якщо карантинні заходи затягнуться, то в Міносвіти готові організувати ЗНО навіть у серпні. У міністерства є кілька варіантів проведення оцінювання та вступної кампанії.

“У будь-якому випадку ми і в липні, і в серпні зможемо здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО. Ми готові розпочати ЗНО в червні, ми готові розпочати його в липні, і ми готові розпочати навіть у середині серпня. Якщо ми готові розпочати його в середині серпня, то закінчиться процедура ЗНО та (будуть отримані, – ред.) результати в середині вересня”, – пояснила Мандзій.

За її словами, за таких умов вступна кампанія до закладіва вищої освіти “завершиться до середини жовтня”.

Варто зазначити, що 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит.

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(На відео – з 3:30 та 10:14)