У ніч на 21 вересня російські армійці знову здійснили обстріл Запорізької атомної електростанції, внаслідок якого було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблока №6.

Про це повідомили в “Енергоатомі”.

Вогонь по Запорізькій АЕС російські окупанти відкрили о 01:13. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання зв’язку енергоблока №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.

Після обстрілу відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблока. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

Однак вже о 02:00 персонал ЗАЕС знайшов можливість налагодити живлення власних потреб енергоблока №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблока були вимкнені і переведені в режим чергування.

“Рашисти продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ”, – наголосили в “Енергоатомі”.

Також в “Енергоатомі” додали, що очікують від МАГАТЕ більш рішучих дій щодо російських окупантів, які здійснюють обстріли цивільних ядерних об’єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС та встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України.