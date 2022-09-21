Про це повідомили в “Енергоатомі”.
Вогонь по Запорізькій АЕС російські окупанти відкрили о 01:13. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання зв’язку енергоблока №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.
Після обстрілу відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблока. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.
Однак вже о 02:00 персонал ЗАЕС знайшов можливість налагодити живлення власних потреб енергоблока №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблока були вимкнені і переведені в режим чергування.
“Рашисти продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ”, – наголосили в “Енергоатомі”.
Також в “Енергоатомі” додали, що очікують від МАГАТЕ більш рішучих дій щодо російських окупантів, які здійснюють обстріли цивільних ядерних об’єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС та встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України.
- Вночі на 19 вересня російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.
- Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про обстріл території поблизу Південноукраїнської атомної електростанції, що уразив три лінії електропередач і пошкодив вікна на майданчику.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.