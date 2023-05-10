Сьогодні, 10 травня безпілотниками атакували військовий об'єкт у Воронезькій області РФ. Припускається, що йдеться про полігон.

Про це повідомляє губернатор області Олександр Гусєв та російські Telegram-канали.

За його словами, по військовому об’єкту ударів завдали два дрони. Так, один із них буцімто відхилився від курсу та впав, а інший дрон збили.

“Триває взаємодія з органами правопорядку та військового командування. Реалізується комплекс додаткових заходів, спрямованих на безпеку. Ситуацію тримаю на особистому контролі”, — йдеться в дописі російського посадовця.

Наразі достеменно не відомо про який об’єкт йдеться і чи постраждали на ньому люди.

За даними російського Telegram-каналу ASTRA, атаку здійснили на полігон Погоново військової частини 11097. Також нібито поранені більш ніж 10 російських військових. На місце вже виїхали 10 бригад швидкої допомоги.

Водночас Telegram-канал Baza повідомив, що полігон атакували дрони із вибухівкою. Там зауважують, що постраждали начебто 14 військових.

ДОВІДКА. Полігон Погоново розташовується неподалік від міста Воронеж. Наприклад, від Харкова до полігону близько 350 кілометрів.