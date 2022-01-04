Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Києві в Facebook.

Як ствердили у ДСНС, по прибуттю на місце події встановили, що вогнем охоплена 1-поверхова дерев’яна нечинна будівля. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та пошуку основних джерел водопостачання.

Фото: ДСНС

Пожежу ліквідували о 00:57 годині. Жертв та постраждалих немає.

Згідно з інформацією пресслужби ДСНС, залучили 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу.

Також у повідомленні додали, що причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото: ДСНС