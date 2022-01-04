Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Києві в Facebook.

Як ствердили у ДСНС, по прибуттю на місце події встановили, що вогнем охоплена 1-поверхова дерев’яна нечинна будівля. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та пошуку основних джерел водопостачання.