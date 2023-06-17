Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану. Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні.

Джерело: Міністерство енергетики України

Причини надзвичайної ситуації з’ясовуються. Також минулої доби надійшов виклик про замінування Київської ГЕС. Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено.

Станом на 17 червня електроенергії, яку виробили українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. Зокрема, відбувається чистка обладнання та випробування лінії електропередачі, яка була повністю затоплена та від якої здійснюється живлення головної каналізаційної станції міста.

У Херсоні вдалося під’єднати майже 180 споживачів, в області заживили 2 населених пункти, які були відключені після підтоплення. Водночас через підтоплення в обласному центрі залишаються без світла понад 14 тисяч споживачів. Переважна більшість з них – у мікрорайоні “Острів”. Роботи із заживлення просуваються повільно у зв’язку з обстрілами міста та значним затопленням електроенергетичного обладнання, зокрема кабельних ліній.

У Миколаївській області залишаються частково знеструмленими 7 населених пунктів.

Крім того, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Сумській областях. На Донеччині залишилися без світла майже 8 тисяч споживачів, більшість із них заживили. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Внаслідок технологічних порушень також знеструмлювалися споживачі в Запорізькій та Дніпропетровській областях.