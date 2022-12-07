7 грудня на півночі Житомирської області під час нічної повітряної тривоги збили російський безпілотник іранського виробництва.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram.

За його словами, в ніч на 7 грудня під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирську область, застосувавши безпілотник типу “Shahed”.

Втім, сили української протиповітряної оборони збили російський безпілотник на півночі області.

Нагадаємо, що повітряна тривога на Житомирщині лунала з 01:36 до 03:20. Під час чого голова ОВА попереджав про ризик застосування ворожих дронів.