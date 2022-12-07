Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram.
За його словами, в ніч на 7 грудня під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирську область, застосувавши безпілотник типу “Shahed”.
Втім, сили української протиповітряної оборони збили російський безпілотник на півночі області.
Нагадаємо, що повітряна тривога на Житомирщині лунала з 01:36 до 03:20. Під час чого голова ОВА попереджав про ризик застосування ворожих дронів.
- Ввечері 6 грудня російські армійці атакували українські області безпілотними літальними апаратами. Низку із них було знищено над Дніпропетровською областю.
- У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Запорізьку область БПЛА та ракетами. Є троє поранених, серед яких 15-річна дівчинка.