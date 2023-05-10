Вночі сили української протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровською областю три російські дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

Як він зазначив, у ніч на 10 травня на території Дніпропетровщині не було зафіксовано ракетних ударів та артилерійських обстрілів.

Водночас підрозділи повітряного командування “Схід” ліквідували над регіоном 3 ворожі безпілотники. За даними голови ОВА Сергія Лисака, йдеться про Shahed-136/131.

Нагадаємо, що станом на 441-шу добу повномасштабного вторгнення РФ українські захисники знищили 2 624 БпЛА оперативно-тактичного рівня, з них 6 — лише протягом останньої доби.