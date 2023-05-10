Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
Як він зазначив, у ніч на 10 травня на території Дніпропетровщині не було зафіксовано ракетних ударів та артилерійських обстрілів.
Водночас підрозділи повітряного командування “Схід” ліквідували над регіоном 3 ворожі безпілотники. За даними голови ОВА Сергія Лисака, йдеться про Shahed-136/131.
Нагадаємо, що станом на 441-шу добу повномасштабного вторгнення РФ українські захисники знищили 2 624 БпЛА оперативно-тактичного рівня, з них 6 — лише протягом останньої доби.
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