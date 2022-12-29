Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, цієї ночі росіяни атакували область дронами-камікадзе та вели обстріли з важкої артилерії.
Українські захисники зали над областю всі 5 ворожих дронів, які були скеровані на регіон.
Однак окрім цього, війська РФ тричі обстріляли Нікопольський район області з важкої артилерії.
Ворожі снаряди прилетіли Нікополь та Марганецьку громаду.
Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, кілька приватних будинків та декілька ЛЕП.
Серед мешканців ніхто не постраждав.
- Від ранку 29 грудня у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.