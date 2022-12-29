Протягом ночі 29 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, а також обстрілювали населені пункти регіону з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі росіяни атакували область дронами-камікадзе та вели обстріли з важкої артилерії.

Українські захисники зали над областю всі 5 ворожих дронів, які були скеровані на регіон.

Однак окрім цього, війська РФ тричі обстріляли Нікопольський район області з важкої артилерії.

Ворожі снаряди прилетіли Нікополь та Марганецьку громаду.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, кілька приватних будинків та декілька ЛЕП.

Серед мешканців ніхто не постраждав.