Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він наголосив, що другу ніч поспіль російські окупаційні війська атакують область дронами-камікадзе.
Водночас українські сили ППО другу ніч поспіль збили всі ворожі дрони, які були випущені на регіон. Цієї ночі Дніпропетровщину атакували 5-ма дронами і всі вони були збиті.
Резніченко також додав, що курсуючі боєзапаси було знищено у трьох районах області.
“Наша ППО – міць”, – резюмував він.
- У ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені силами ППО.
- У ніч на 30 грудня війська РФ атакували українську столицю безпілотниками. Всі ворожі БПЛА були знищені, однак один з них впав на адмінбудівлю, частково зруйнувавши її.