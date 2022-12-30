Цієї ночі, 30 грудня, російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА було знищено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він наголосив, що другу ніч поспіль російські окупаційні війська атакують область дронами-камікадзе.

Водночас українські сили ППО другу ніч поспіль збили всі ворожі дрони, які були випущені на регіон. Цієї ночі Дніпропетровщину атакували 5-ма дронами і всі вони були збиті.

Резніченко також додав, що курсуючі боєзапаси було знищено у трьох районах області.

“Наша ППО – міць”, – резюмував він.