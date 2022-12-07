Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ввечері 6 грудня у низці областей України, зокрема й на Дніпропетровщині, пролунала повітряна тривога.
Трохи згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про атаку дронів на регіон.
“Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні “байкери” будуть припарковані”, – написав він.
Вже вранці 7 грудня очільник ОВА повідомив, що за ніч над Дніпропетровщиною було знищено 8 ворожих БПЛА.
“Круто попрацювали військові з повітряного командування «Схід». Знищили всі вісім ворожих безпілотників, які атакували область. Попередньо, то були “Shahed-136″”, – написав він.
- Після кількох тижнів атак на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва, Москва досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень БПЛА на російській території.