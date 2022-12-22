Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Він повідомив, що вночі в Одеській області лунав сигнал тривоги, однак минулось без обстрілів.
Це сталось завдяки силам ППО, які збили російську ракету над Одещиною.
“Вночі ворог намагався атакувати Південь нашої держави ракетою Х-59 з літака Су-35. Сили ППО вражину “мінуснули”. Віримо і підтримуємо ЗСУ!”, – написав Братчук.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США спорядять Україні, дуже потрібна річ для нашої країни. Ці системи можуть значно посилити протиповітряну оборону, а також допомогти створити ешелоновану систему ППО.