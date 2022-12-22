У ніч на 22 грудня над Одеською областю було збито російську ракету, якою окупанти намагались атакувати південь України.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він повідомив, що вночі в Одеській області лунав сигнал тривоги, однак минулось без обстрілів.

Це сталось завдяки силам ППО, які збили російську ракету над Одещиною.

“Вночі ворог намагався атакувати Південь нашої держави ракетою Х-59 з літака Су-35. Сили ППО вражину “мінуснули”. Віримо і підтримуємо ЗСУ!”, – написав Братчук.