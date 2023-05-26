Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
За його даними, вночі росіяни вдарили БПЛА по місту Мерефа (Харківський район) та місту Ізюм.
У Мерефі внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа.
В Ізюмі поцілили у будівлю закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі.
Попередньо, внаслідок нічних ударів “Шахедами” ніхто не постраждав.
Окрім цього, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.
Внаслідок обстрілу с. Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.
У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.
Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж.
Також у с. Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.
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